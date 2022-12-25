Новичок ЦСКА Брюквин рассказал о своём переходе в армейский клуб

Нападающий ЦСКА Владимир Брюквин поделился эмоциями после перехода в армейский клуб из «Авангарда» и рассказал о матчах со СКА (2:1) и «Локомотивом» (1:3).
«Какие впечатления и эмоции от команды? Эмоции самые положительные. Команда прекрасно встретила. Очень рад стать частью такого великого клуба.
Чего не хватило команде в Ярославле? В Питере мы забили первыми, а в Ярославле упустили преимущество первого гола. Против такой организованной команды тяжело играть в роли догоняющих. Хотя шансы сравнять у нас были велики.
Есть ли дополнительная мотивация, чтобы поработать в ЦСКА под руководством Сергея Фёдорова? Да, мне интересно поработать под руководством Сергея Викторовича, успел получить наставления и задачи. Хочу быть максимально полезен команде», — цитирует Брюквина сайт ЦСКА.
Напомним, Брюквин перешёл в стан армейцев в результате обмена с «Авангардом». В омский клуб отправился Богдан Киселевич.
- 25 декабря 2022
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