Бабенко: надо отдать должное «Сочи» — они заставили «Ак Барс» ошибиться

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи» (4:3 Б) и рассказал о ротации игроков клуба.
«Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча. Надо отдать должное сопернику – они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.
Что не устраивает в игре Никиты Евсеева? В начале сезона он выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждём от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.
С чем связано то, что Артём Галимов сегодня был 13-м нападающим и ни разу не сыграл? Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артёму, посмотреть на Кирилла. Это ротация – сезон длинный, игр много, график тяжёлый, потому приняли такое решение.
Можно ли считать это встряской для Галимова? И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция, за игровое время нужно бороться», — цитирует Бабенко сайт «Ак Барса».
После победы казанский клуб набрал 49 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 25 декабря 2022
-
20:22
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:24
-
18:49
-
18:42
-
18:18
-
18:06
-
17:50
-
17:25
-
17:15
-
16:50
-
16:29
-
16:22
-
16:09
-
15:47
-
15:02
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
12:56
-
12:30
-
12:02
-
11:25
-
10:45
-
10:17
-
09:34
-
08:56
-
08:18
-
08:00
-
02:56
-
01:40