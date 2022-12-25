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Бабенко: надо отдать должное «Сочи» — они заставили «Ак Барс» ошибиться

Бабенко: надо отдать должное «Сочи» — они заставили «Ак Барс» ошибиться
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи» (4:3 Б) и рассказал о ротации игроков клуба.

«Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча. Надо отдать должное сопернику – они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.

Что не устраивает в игре Никиты Евсеева? В начале сезона он выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждём от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.

С чем связано то, что Артём Галимов сегодня был 13-м нападающим и ни разу не сыграл? Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артёму, посмотреть на Кирилла. Это ротация – сезон длинный, игр много, график тяжёлый, потому приняли такое решение.

Можно ли считать это встряской для Галимова? И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция, за игровое время нужно бороться», — цитирует Бабенко сайт «Ак Барса».

После победы казанский клуб набрал 49 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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