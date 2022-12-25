«Куньлунь» заключил контракт с канадским нападающим Колином Кэмпбеллом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, 31-летний хоккеист 12 декабря 2022 года покинул словацкий клуб «Кошице», в который перешёл бывший нападающий «Куньлуня» Бретт Поллок.
В текущем сезоне Кэмпбелл набрал 25 (11+14) очков с восемью минутами штрафа в 23 матчах чемпионата Словакии.
У Колина есть опыт игры в АХЛ за клубы «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Колорадо Иглз». Всего на счету канадского хоккеиста 367 матчей в лиге, в которых он забросил 50 шайб и отдал 74 результативные передачи с показателем полезности «+35».
В составе «Гранд-Рапидс Гриффинс» Кэмпбелл становился обладателем Кубка Колдера (чемпиона АХЛ).
- 25 декабря 2022
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