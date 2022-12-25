Тюменский «Рубин» стал обладателем Кубка Союза, завершившегося в Беларуси
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Клуб Всероссийской хоккейной лиги «Рубин» стал победителем первого в истории розыгрыша Кубка Союза для клубов из России и Беларуси.
В финале турнира, проходившего в городе Жлобин (Беларусь), «Рубин» со счётом 3:1 обыграл действующего чемпиона Беларуси, местный «Металлург». Шайбами в составе победителей отметились Никита Попугаев, Дмитрий Лютов и Никита Мокин. В составе хозяев гол забил ветеран Алексей Михнов.
Ранее бронзу турнира взяла минская «Юность», переигравшая в матче за третье место «Динамо» из Санкт‑Петербурга (2:1).
Таким образом, клуб из ВХЛ стал первым в истории обладателем Кубка данного турнира.
В регулярном сезоне ВХЛ после 34 матчей тюменцы набрали 46 очков и занимают восьмое место.
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