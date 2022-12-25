Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об игре «Вашингтон Кэпиталз» и шансах «столичных» в плей-офф.

«Впечатления от игры «Вашингтона»? Ух, им тяжело пройти в плей-офф НХЛ будет. Да и там игра по-другому строится. Тяжеловато будет. Замахнуться на Кубок Стэнли – ещё тяжелее. Не знаю, посмотрим, что будет. Плей-офф всё-таки очень специфическая вещь. Маловероятно, что Саша и его команда зацепятся за титул.

Почему Овечкин в этом сезоне забивает по две-три шайбы за матч, а потом на несколько игр замолкает? Он же не робот. За ним особенный присмотр в каждой игре. От этого тоже многое зависит. Любой человек не может быть абсолютно всегда стабилен. И отдых нужен же, чтобы выдохнуть, а потом идти дальше бить рекорды. Он это и делает, доказывает», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».

Всего в текущем сезоне 37-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач за 36 матчей. «Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.