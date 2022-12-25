Плющев: американцы хотят вернуть Россию на Олимпиаду, чтобы утереть нам нос

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о подготовке тренеров в России и о желании США допустить Россию на Олимпиаду.

«У нас в «Сириусе» кто готовит тренеров? Они, наверное, хоккей только виртуально изучали, через компьютер. Кто работает с молодыми игроками в сборных? Специалисты, которые ничего никогда не выигрывали. Брать тренеров в сборную в зависимости от места жительства или рождения…Думаю, что это, наверное, неправильно.

Самое страшное — страусиная психология, голову под мышку, типа охотник меня не видит. А охотник когда-нибудь выйдет на площадку в том же Кубке мира. Не просто же так американцы заговорили о том, что Россию, пусть и с оговорками, но следует вернуть на Олимпиаду. Они знают уровень нашего хоккея. Хотят вернуть, чтобы утереть нам нос. Как только нас исключили из международной повестки, я сказал, что возникшую паузу надо использовать во благо себе. Надо создать базу для подготовки наших хоккеистов», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Напомним, Россия уступила сборной Беларуси по буллитам со счётом 4:5 в решающем матче за Кубок Первого канала. Тренерский штаб сборной во главе с Жамновым подвергся критике за неоптимальный состав, выбранный на турнир в целом и на решающий матч в частности.