Хоккеистка сборной Швеции: русские врачи дали шприц с неизвестной жидкостью. Я отказалась

Шведская хоккеистка Ким Мартин Хассон, выступавшая на позиции вратаря за подмосковный «Торнадо», вспомнила несколько моментов из российского этапа своей карьеры.
«Однажды, когда я поранилась, мне дали шприц с неизвестной жидкостью. Я отказалась», — сказала Хассон в интервью Expressen.
Ранее Хассон рассказала, что в «Торнадо» её заставляли пить водку с директором клуба.
Хассон выступала за «Торнадо» в сезоне-2011/2012, когда стала чемпионкой России и выиграла третий в карьере Кубок европейских чемпионов. Она является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в составе сборной Швеции. Хассон стала первым голкипером среди женщин, принявшим участие в четырёх Олимпийских играх, и считается лучшим вратарём в истории женского хоккея своей страны.
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