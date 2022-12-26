«Это значит для меня всё». Брат Кейси Миттельштадта — о вызове в сборную США на МЧМ-2023

Люк Миттельштадт, брат центрального нападающего «Баффало Сэйбрз» Кейси Миттельштадта, рассказал о том, какие чувства испытывает в преддверии старта на молодёжном чемпионате мира – 2023 в составе сборной США.
«Это значит для меня всё. Носить аббревиатуру США на своей груди — это огромная честь и что-то такое, что ты не можешь воспринимать как нечто обыденное», — приводит слова Миттельштадта официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
Молодёжный чемпионат мира – 2023 стартует сегодня, 26 декабря, в канадских Галифаксе и Монктоне. Турнир изначально должен был пройти в российских Новосибирске и Омске, однако Россию лишили данного права из-за военной спецоперации на Украине. Также сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения от международных соревнований.
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