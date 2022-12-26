Бурмистров дебютирует за «Металлург» в сегодняшнем дерби с «Трактором»

Нападающий Александр Бурмистров, перешедший в магнитогорский «Металлург» из казанского «Ак Барса», дебютирует за уральский клуб в сегодняшнем дерби с челябинским «Трактором».
Как стало известно «Чемпионату», в этом матче Бурмистров займёт место в составе вместо Михаила Фисенко.
Напомним, Бурмистров был выведен из состава казанцев и не играл почти месяц из-за конфликта с экс главным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком. Клуб и игрок приняли решение о расторжении контракта по соглашению сторон и объявили об этом 23 декабря. В этот же день стало известно о том, что хоккеист подписал контракт с «Металлургом».
В нынешней регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ Бурмистров принял участие в 26 встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка.
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