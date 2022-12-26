Рон Фрэнсис — о погоне Овечкина за Гретцки: всегда есть кто-то, кто приходит

Член Зала хоккейной славы, генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис высказался о погоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Всегда есть кто-то, кто приходит. Никто не думал, что придёт Уэйн, а затем пришёл Уэйн. Конечно, у Ови была невероятная карьера с тем количеством голов, которые он смог забить. Кажется, что все знают, где он будет, но всё равно никто не в силах остановить его. Так что спасибо ему за то, что он делает, у него есть очень хороший шанс установить рекорд», — приводит слова Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.

На данный момент у Овечкина 802 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Он отстаёт от лидера всех времён по этому показателю Уэйна Гретцки на 92 точных броска.