Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадская авиакомпания потеряла багаж с амуницией игрока молодёжной сборной Чехии

Канадская авиакомпания потеряла багаж с амуницией игрока молодёжной сборной Чехии
Комментарии

Сотрудники авиакомпании Air Canada потеряли багаж с хоккейной амуницией игрока молодёжной сборной Чехии Давида Йиричека. Об этом сообщил известный североамериканский агент Алан Уолш в своих социальных сетях.

Игрок летел на молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2023, который стартует сегодня в канадских Галифаксе и Монктоне.

«Возмутительное позорище для авиакомпании. Давид Йиричек вылетел из Кливленда в Галифакс через Торонто. Многочисленные отменённые рейсы, теперь он в Галифаксе на молодёжном чемпионате мира без снаряжения, без коньков, без клюшек.

Последнее сканирование багажа Давида было в Торонто. Они не знают, где он и когда прибудет в Галифакс. Завтра первая игра сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира с Канадой. Он просидел в ожидании 2,5 часа, потом линия оборвалась», — написал Уолш.

Новость по теме
Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022