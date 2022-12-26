Канадская авиакомпания потеряла багаж с амуницией игрока молодёжной сборной Чехии

Сотрудники авиакомпании Air Canada потеряли багаж с хоккейной амуницией игрока молодёжной сборной Чехии Давида Йиричека. Об этом сообщил известный североамериканский агент Алан Уолш в своих социальных сетях.

Игрок летел на молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2023, который стартует сегодня в канадских Галифаксе и Монктоне.

«Возмутительное позорище для авиакомпании. Давид Йиричек вылетел из Кливленда в Галифакс через Торонто. Многочисленные отменённые рейсы, теперь он в Галифаксе на молодёжном чемпионате мира без снаряжения, без коньков, без клюшек.

Последнее сканирование багажа Давида было в Торонто. Они не знают, где он и когда прибудет в Галифакс. Завтра первая игра сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира с Канадой. Он просидел в ожидании 2,5 часа, потом линия оборвалась», — написал Уолш.