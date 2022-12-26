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«Игроки знают, что делать». Вудкрофт — перед матчем с «Нефтехимиком»

«Игроки знают, что делать». Вудкрофт — перед матчем с «Нефтехимиком»
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт ответил на вопрос, что необходимо подкорректировать в игре его команды, чтобы одержать победу в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Хочу сказать, что игроки знают, что делать. Хоккеистам нужно забрасывать, находить возможность отправлять шайбу в ворота. Если посмотреть статистику, то мы создаём очень много моментов, много бросаем, но не удаётся забить. Не хватает реализации. Надо больше хладнокровия и желания. Очень важно реализовывать свои голевые шансы. И находить возможность создавать их ещё больше.

Также важно сыграть строго в защите, делать правильные вещи в своей зоне», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба белорусской команды.

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