Малыхин: нужно подняться в турнирной таблице повыше, уже думаем о плей-офф

Нападающий «Авангарда» Фёдор Малыхин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».

«Мы с ними много играем, больше, чем с другими командами, многие моменты изучили. Нужно использовать наши сильные стороны против их слабых сторон. Мы это знаем, мы это разбираем. Самое главное – в свою игру играть, в свой хоккей, отталкиваться от него и выигрывать матч. Видите сами по турнирной таблице, какое положение, всё очень плотно, и ни в коем случае нельзя ни на секунду расслабиться ни в каком моменте, ни на каком промежутке сезона и, конечно же, ни в каком матче и ни с каким соперником. Всё очень напряжённо, рутина идёт, но через эту рутину достигаются высокие цели. Поэтому нужно достойно эту рутину преодолевать и, конечно, настраиваться на каждый матч, чтобы его выиграть. В турнирной таблице нужно подняться повыше, думаем уже о плей-офф, готовимся», — сказал Малыхин в интервью пресс-службе клуба.