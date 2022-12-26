«Спартак» выменял из ВХЛ победителя Кубка Первого канала

Московский «Спартак» и выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) новокузнецкий «Металлург» оформили сделку с участием нескольких хоккеистов.

В Новокузнецк переезжает 24-летний защитник «Химика» Максим Афанасьев. Новичками системы «Спартака» стали 22-летний защитник Павел Воронов и 19-летний форвард Кирилл Шумилов.

Отметим, что чуть более недели назад Воронов стал победителем Кубка Первого канала в составе сборной Беларуси, где выступал в компании другого игрока «Спартака» Шэйна Принса и хоккеиста «Химика» Егора Чезганова.

19-летний Шумилов ранее привлекался в юниорскую сборную России, а в нынешнем сезоне набрал 19 (11+8) очков в 22 матчах за молодёжную команду из Новокузнецка и успел провести 45 игр (3+1) в последних двух сезонах за «Металлург» в ВХЛ.

Также в стан красно-белых перешёл 19-летний нападающий «Сахалинских акул» Данил Пивчулин.