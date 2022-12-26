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«Куньлунь Ред Стар» расторг арендное соглашение с нападающим Переваловым

«Куньлунь Ред Стар» расторг арендное соглашение с нападающим Переваловым
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Нападающий Александр Перевалов покинет «Куньлунь Ред Стар» и вернётся в ярославский «Локомотив», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сообщается, что китайский клуб расторг арендное соглашение с форвардом.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Перевалов набрал три (2+1) очка в 27 матчах за «Куньлунь» при показателе полезности «-5».

Напомним, «Локомотив» отдал Перевалова в аренду китайской команде в сентябре этого года. К матчам КХЛ за ярославский клуб Перевалов не привлекался.

«Куньлунь» имеет 36 очков в 44 сыгранных матчах и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» с 60 набранными очками занимает вторую строчку на Западе.

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