Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: рекорд Овечкина будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб

Фетисов: рекорд Овечкина будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — как тренер), ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает правильным решение владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса отложить перестройку команды, поскольку погоня её капитана Александра Овечкина за рекордом по голам в истории НХЛ положительно сказывается на доходах франшизы.

«Хозяин — барин, тут нечего добавить. Это эпохальное событие, Леонсис понимает, что это то, о чём будут говорить, что поможет продавать билеты и что будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб. Да, это разумное решение.

Хочу Саше пожелать удачи. У него миссия установить рекорд, который является не только хоккейным, но и рекордом мирового уровня во всех видах спорта», — сказал Фетисов в интервью ТАСС.

Почему Овечкин так близок и русскому, и американцу? Дело вовсе не в рекорде Гретцки Почему Овечкин так близок и русскому, и американцу? Дело вовсе не в рекорде Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022