Фетисов: рекорд Овечкина будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — как тренер), ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает правильным решение владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса отложить перестройку команды, поскольку погоня её капитана Александра Овечкина за рекордом по голам в истории НХЛ положительно сказывается на доходах франшизы.
«Хозяин — барин, тут нечего добавить. Это эпохальное событие, Леонсис понимает, что это то, о чём будут говорить, что поможет продавать билеты и что будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб. Да, это разумное решение.
Хочу Саше пожелать удачи. У него миссия установить рекорд, который является не только хоккейным, но и рекордом мирового уровня во всех видах спорта», — сказал Фетисов в интервью ТАСС.
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