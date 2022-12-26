Третьяк — об уровне популярности хоккея в России: мы фиксируем рост интереса

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что популярность хоккея в стране растёт.
«Мы фиксируем рост интереса. Причём к самым разным соревнованиям. Например, детско-юношеские турниры. ФХР запустила новый портал, где об этих матчах рассказывается «по-взрослому». Матч-центры, фото, видео, комментарии участников. Так вот, трансляции игр собирают аудиторию в десятки тысяч человек, посещаемость сайта — более 200 тысяч в первый месяц работы. Рад, что детско-юношеский хоккей так интересен соотечественникам.
В 2022-м много сделано и для развития инновационного формата — хоккея 3х3. Это новый для нашей страны вид спорта. Но ФХР провела уже и чемпионат, и первый в истории международный турнир по этой игре. Советую болельщикам обратить на него внимание. Матчи очень зрелищные. А главное — непредсказуемые. Следить за хоккеем 3х3 интересно, всегда пытаешься угадать, что произойдёт в следующий момент, чем закончится встреча. Включите трансляцию — не пожалеете!» — сказал Третьяк в интервью Vseprosport.
- 26 декабря 2022
-
15:58
-
15:46
-
15:29
-
15:10
-
14:57
-
14:24
-
14:07
-
13:43
-
13:19
-
13:16
-
13:02
-
12:42
-
12:23
-
11:58
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:00
-
09:53
-
09:29
-
09:08
-
08:46
-
08:21
-
08:00
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:53
-
22:16
-
22:01
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:42
-
20:22
-
20:07