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Третьяк — об уровне популярности хоккея в России: мы фиксируем рост интереса

Третьяк — об уровне популярности хоккея в России: мы фиксируем рост интереса
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что популярность хоккея в стране растёт.

«Мы фиксируем рост интереса. Причём к самым разным соревнованиям. Например, детско-юношеские турниры. ФХР запустила новый портал, где об этих матчах рассказывается «по-взрослому». Матч-центры, фото, видео, комментарии участников. Так вот, трансляции игр собирают аудиторию в десятки тысяч человек, посещаемость сайта — более 200 тысяч в первый месяц работы. Рад, что детско-юношеский хоккей так интересен соотечественникам.

В 2022-м много сделано и для развития инновационного формата — хоккея 3х3. Это новый для нашей страны вид спорта. Но ФХР провела уже и чемпионат, и первый в истории международный турнир по этой игре. Советую болельщикам обратить на него внимание. Матчи очень зрелищные. А главное — непредсказуемые. Следить за хоккеем 3х3 интересно, всегда пытаешься угадать, что произойдёт в следующий момент, чем закончится встреча. Включите трансляцию — не пожалеете!» — сказал Третьяк в интервью Vseprosport.

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