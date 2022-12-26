Чешский экс-хоккеист: без россиян МЧМ-2023 — неполноценный турнир

Экс-нападающий клубов чешского чемпионата Милан Антош прокомментировал отсутствие сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2023, стартующем в Канаде сегодня, 26 декабря.
«Я не знаю, виноваты ли молодые хоккеисты в нынешней ситуации на Украине. Без россиян молодёжный чемпионат мира для меня — неполноценный турнир. Но я верю, что МЧМ в Канаде всё равно привлечёт зрителей, особенно без «ковидных» ограничений. А вот россиян будет не хватать, потому что матчи с ними всегда непредсказуемые. У них всегда отличное индивидуальное мастерство и хорошее катание», — приводит слова Антоша сайт Sport.cz.
Молодёжный чемпионат мира — 2023 пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в мае текущего года турнир был перенесён в Канаду.
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