Минское «Динамо» подписало контракт с 20-летним защитником

Минское «Динамо» подписало контракт с Олегом Пожиганом, сообщает телеграм-канал клуба. Соглашение носит двусторонний характер.

20-летний защитник в этом сезоне выступает за солигорский «Шахтёр». В 32 матчах «Экстралиги» он набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+3». Ранее Пожиган играл за «Шахтёр-2», сборные U18 и U17, привлекался в молодёжную сборную Беларуси. На прошлой неделе в составе сборной Беларуси выиграл Кубок Первого канала.

Минчане провели в текущем сезоне КХЛ 43 матча, в которых одержали 17 побед при 26 поражениях. С 42 набранными баллами «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из Беларуси сыграет с «Нефтехимиком» сегодня, 26 декабря, в 19:10 мск.