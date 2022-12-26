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Гендиректор «Трактора»: не заинтересованы в возвращении Щербака

Гендиректор «Трактора»: не заинтересованы в возвращении Щербака
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего Никиты Щербака.

«Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака. Интереса от других клубов почти нет», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, в конце сентября Щербак покинул чешский клуб «Маунтфилд» после отказа в продлении визы и с тех пор не подписал контракт с новым клубом. За чешский клуб форвард успел сыграть всего пять матчей, в которых набрал пять (1+4) очков и стал лучшим бомбардиром клуба.

В Континентальной хоккейной лиге Щербак играл за «Трактор» и «Авангард», в НХЛ у него есть опыт выступления за «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз».

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