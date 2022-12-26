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Перед матчем ЦСКА — «Динамо» прошла церемония гашения марки, посвящённой Боброву

Перед матчем ЦСКА — «Динамо» прошла церемония гашения марки, посвящённой Боброву
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Торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой 100-летию со дня рождения капитана сборных СССР по футболу и хоккею Всеволода Боброва, прошла в понедельник на «ЦСКА-Арене». Мероприятие состоялось перед матчем Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Динамо».

На церемонии присутствовали вдова спортсмена Елена Боброва, президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

«Это большое событие в жизни нашего хоккея. Не мог представить, что будет такая возможность расписаться на конверте, посвящённом такому человеку, присутствовать на церемонии гашения марки с ним. На таких мероприятиях мы можем воспитывать молодёжь, чтобы она была предана своему виду спорта», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

1 декабря Боброву исполнилось бы 100 лет. Он был единственным в истории отечественного спорта капитаном национальных команд по футболу и хоккею.

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