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«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Барыс»

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Барыс»
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу по счётом 5:2 одержали хозяева.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Михайлов. На 12-й минуте периода сделал счёт равным Линден Вей с передачи Никиты Михайлиса. Спустя пять минут вновь вывел омичей вперёд Иван Мирошниченко с передачи Фёдора Малыхина.

На третьей минуте второго периода Егор Петухов с передач Антона Сагадеева и Дмитрия Шевченко сделал счёт 2:2. Третью шайбу хозяев в матче забросил Сергей Толчинский с передач Арсения Грицюка и Ивана Телегина.

В начале третьей двадцатиминутки Александр Дергачёв упрочил преимущество омичей. В конце матча окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2022, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
1:0 Михайлов – 09:18 (5x5)   1:1 Вей (Михайлис) – 11:56 (5x5)   2:1 Мирошниченко (Малыхин) – 16:24 (5x5)   2:2 Петухов (Сагадеев, Шевченко) – 22:58 (5x5)   3:2 Толчинский (Грицюк, Телегин) – 32:49 (5x4)   4:2 Дергачёв (Чистяков, Телегин) – 42:37 (5x5)   5:2 Бродхёрст (Дедунов) – 59:14 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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