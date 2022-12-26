«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Барыс»

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу по счётом 5:2 одержали хозяева.



На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Михайлов. На 12-й минуте периода сделал счёт равным Линден Вей с передачи Никиты Михайлиса. Спустя пять минут вновь вывел омичей вперёд Иван Мирошниченко с передачи Фёдора Малыхина.



На третьей минуте второго периода Егор Петухов с передач Антона Сагадеева и Дмитрия Шевченко сделал счёт 2:2. Третью шайбу хозяев в матче забросил Сергей Толчинский с передач Арсения Грицюка и Ивана Телегина.



В начале третьей двадцатиминутки Александр Дергачёв упрочил преимущество омичей. В конце матча окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, забив в пустые ворота.

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