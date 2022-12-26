Морозов: Мирошниченко является примером силы воли и любви к хоккею

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поздравил форварда «Авангарда» Ивана Мирошниченко с первой шайбой в лиге.

«Поздравляю Ивана с первой шайбой в Континентальной хоккейной лиге и желаю ему новых успехов! Мирошниченко — один из самых талантливых игроков своего поколения, за ним будущее нашего хоккея. А его возвращение на лёд после болезни в очередной раз доказывает, что в спорте нет ничего невозможного. Это очень вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею», — приводит слова Морозова «РИА Новости».

Напомним, в матче с «Барысом» Мирошниченко забросил в первом периоде.

В марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии.