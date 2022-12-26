«Это ему вознаграждение». Скабелка — о лакросс-голе нападающего «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итог матча с «Авангардом» (2:5) и оценил лакросс-гол форварда клуба Егора Петухова.

«Двоякое впечатление по матчу. Бо́льшую часть матча мы достаточно интересно играли, много контролировали шайбу. Но пропускали достаточно лёгкие голы. Мы постоянно догоняли и в итоге не смогли.



Удивил ли второй в сезоне лакросс Петухова? Наверное, если скажу нет, слукавлю. Понятно, что никто не ожидал от него такой результативности. Он выкладывается в каждом матче, и, наверное, это ему вознаграждение за ту работу, которую он делает», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

После поражения «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.