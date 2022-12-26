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Канадский нападающий «Барыса» выбыл до конца сезона

Канадский нападающий «Барыса» выбыл до конца сезона
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения от «Авангарада» (2:5) рассказал, что канадский нападающий астанчан Майкл Шапю выбыл до конца сезона.

«Я вам скажу, для нас это потеря. Он стал стержневым игроком. У него был очень серьёзный потенциал, он играл в две стороны – и в атаке здорово играет, и в обороне. Конечно, его отсутствие в сегодняшнем матче сказалось. К сожалению, скорее всего, он уже вряд ли поможет в этом сезоне», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

30-летний канадский форвард в текущем сезоне сыграл за «Барыс» 10 матчей, в которых забил три гола с показателем полезности «-3». Клуб из Астаны занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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