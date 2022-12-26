ЦСКА стал четвёртым клубом, который достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ
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В эти минуты в Москве проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу бело-голубых.
Как сообщает пресс-служба лиги, этот матч стал для ЦСКА 1000-м в рамках КХЛ. По этому показателю армейцы занимают четвёртое место. Первым 1000 матчей в КХЛ провёл магнитогорский «Металлург», вторым был СКА, третьим — «Ак Барс».
В текущем регулярном сезоне ЦСКА провёл 41 матч, в котором одержал 26 побед при 15 поражениях. С 57 набранными очками армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.
Лучшим бомбардиром ЦСКА является Константин Окулов, который в 33 матчах набрал 27 (8+19) результативных баллов.
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