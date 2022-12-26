Иван Мирошниченко поделился яркими эмоциями после первого гола в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко поделился эмоциями после своего первого гола в КХЛ, забитого в матче с «Барысом» (5:2).
«Эмоции от первого гола в КХЛ… непередаваемые! Когда увидел эту шайбу за ленточкой, вообще взрыв был. И партнёры были рады, не описать просто всё это! Не очень удобно было бросать в том моменте? Неудобно мне – неудобно вратарю. Он и первый гол пропустил над ловушкой, я постарался бросить туда же, и, наверное, неожиданный для него бросок получился. Ну и залетела.
Конечно, немного напрягало, что моменты есть, а забить не мог. И хорошие ведь моменты были, «в ноль» два раза выходил. Так что это долгожданный гол. Думаю, можно уже сказать, что я адаптировался в КХЛ. Наверное, зарабатываю тренерское доверие, поэтому с каждым матчем всё больше играю», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 декабря 2022
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:35
-
19:27
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
18:46
-
18:35
-
18:19
-
18:06
-
17:40
-
17:34
-
17:12
-
17:07
-
16:54
-
16:36
-
16:24
-
16:15
-
15:58
-
15:46
-
15:29
-
15:10
-
14:57
-
14:24
-
14:07
-
13:43
-
13:19
-
13:16