Иван Мирошниченко поделился яркими эмоциями после первого гола в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко поделился эмоциями после своего первого гола в КХЛ, забитого в матче с «Барысом» (5:2).

«Эмоции от первого гола в КХЛ… непередаваемые! Когда увидел эту шайбу за ленточкой, вообще взрыв был. И партнёры были рады, не описать просто всё это! Не очень удобно было бросать в том моменте? Неудобно мне – неудобно вратарю. Он и первый гол пропустил над ловушкой, я постарался бросить туда же, и, наверное, неожиданный для него бросок получился. Ну и залетела.



Конечно, немного напрягало, что моменты есть, а забить не мог. И хорошие ведь моменты были, «в ноль» два раза выходил. Так что это долгожданный гол. Думаю, можно уже сказать, что я адаптировался в КХЛ. Наверное, зарабатываю тренерское доверие, поэтому с каждым матчем всё больше играю», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.