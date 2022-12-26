Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мирошниченко: с Мичковым соревнуюсь разве что в мыслях. Дай бог, у него всё будет хорошо

Мирошниченко: с Мичковым соревнуюсь разве что в мыслях. Дай бог, у него всё будет хорошо
Комментарии

Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко после победы в матче с «Барысом» (5:2) рассказал, кому посвящает первый гол в КХЛ, и ответил на вопрос о соревновании с нападающим «Сочи» Матвеем Мичковым.

«Этот гол посвящаю своим родным и любимым, всё-таки трудный путь прошёл. Мы все были вместе, никто меня не бросал.

Соревновательный момент с Мичковым? Да особо нет, у него своя карьера складывается, рад, что он вчера забил и буллит, и с игры за «Сочи». Дай бог, чтобы у него всё хорошо было. Ну разве что в мыслях где-то соревнуемся», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне КХЛ Мирошниченко сыграл семь матчей за «Авангард». Мичков в матче с «Ак Барсом» (3:4 Б) забросил свою первую шайбу в КХЛ и также стал самым молодым игроком, забившим в составе южан.

Новость по теме
Иван Мирошниченко поделился яркими эмоциями после первого гола в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022