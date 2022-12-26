Мирошниченко: с Мичковым соревнуюсь разве что в мыслях. Дай бог, у него всё будет хорошо

Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко после победы в матче с «Барысом» (5:2) рассказал, кому посвящает первый гол в КХЛ, и ответил на вопрос о соревновании с нападающим «Сочи» Матвеем Мичковым.
«Этот гол посвящаю своим родным и любимым, всё-таки трудный путь прошёл. Мы все были вместе, никто меня не бросал.
Соревновательный момент с Мичковым? Да особо нет, у него своя карьера складывается, рад, что он вчера забил и буллит, и с игры за «Сочи». Дай бог, чтобы у него всё хорошо было. Ну разве что в мыслях где-то соревнуемся», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В текущем сезоне КХЛ Мирошниченко сыграл семь матчей за «Авангард». Мичков в матче с «Ак Барсом» (3:4 Б) забросил свою первую шайбу в КХЛ и также стал самым молодым игроком, забившим в составе южан.
- 26 декабря 2022
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