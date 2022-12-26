Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом»

Тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Напряжённый матч, играли с лидером конференции. По ходу матча выбывали игроки, мы заканчивали игру с короткой скамейкой. Учитывая это, я очень доволен отдачей ребят. Важная победа в такой день, «Мишкопад» собрал много денег на благотворительность.

Панин, Коледов и Пустозеров выбыли. Не знаю пока сроки.

В моменте с голом Голышева допустили небольшую ошибку, но он хорошо бросил. А Широков – мастер. Попал в нужное время в нужное место.

Кого-то будем вызывать из «Тороса» в связи с травмами? У кого майка есть, того и возьмём», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

После победы уфимский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка.

Новость по теме
«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Салавату» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022