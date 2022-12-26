Тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Напряжённый матч, играли с лидером конференции. По ходу матча выбывали игроки, мы заканчивали игру с короткой скамейкой. Учитывая это, я очень доволен отдачей ребят. Важная победа в такой день, «Мишкопад» собрал много денег на благотворительность.

Панин, Коледов и Пустозеров выбыли. Не знаю пока сроки.

В моменте с голом Голышева допустили небольшую ошибку, но он хорошо бросил. А Широков – мастер. Попал в нужное время в нужное место.

Кого-то будем вызывать из «Тороса» в связи с травмами? У кого майка есть, того и возьмём», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

После победы уфимский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка.