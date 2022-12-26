Тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом» (3:2 ОТ).
«Напряжённый матч, играли с лидером конференции. По ходу матча выбывали игроки, мы заканчивали игру с короткой скамейкой. Учитывая это, я очень доволен отдачей ребят. Важная победа в такой день, «Мишкопад» собрал много денег на благотворительность.
Панин, Коледов и Пустозеров выбыли. Не знаю пока сроки.
В моменте с голом Голышева допустили небольшую ошибку, но он хорошо бросил. А Широков – мастер. Попал в нужное время в нужное место.
Кого-то будем вызывать из «Тороса» в связи с травмами? У кого майка есть, того и возьмём», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».
После победы уфимский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка.
- 26 декабря 2022
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