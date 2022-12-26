Заварухин назвал причины поражения «Автомобилиста» в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) и рассказал, есть ли спад у команды.

«Тяжёлый первый период, трудно входили в игру. Хороший третий период и овертайм показали – 13 на 3 по броскам, но умудрились проиграть игру. Должны были больше забирать. Сейчас такой период, что за ошибки нас наказывают. Надо пройти этот этап.

Почему не играл Кормье? Вирус ходит. Ребята болеют. Кто выздоравливает, тот попадает в состав.

У команды есть спад? Вышли немного из игрового ритма. Кто-то больше отдохнул, кто-то болел. Сейчас команда набирает кондиции, идём дальше.

Жёсткая игра «Автомобилиста»? Судьям виднее, когда удалять, а когда нет. Я не считаю, что мы играли грязно. Это хоккей, у нас тоже много травмированных.

Ежов помешал победить сегодня? Он сыграл хорошо, но у нас были медленные броски и слабый трафик перед воротами», — цитирует Заварухина Горобзор.ру.

Клуб из Екатеринбурга после поражения продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 61 очко.