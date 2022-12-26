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«Первый блин комом». Бурмистров — о дебюте за «Металлург»

«Первый блин комом». Бурмистров — о дебюте за «Металлург»
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Нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров после поражения от «Трактора» (4:5 Б) поделился впечатлениями о дебютном матче в составе магнитогорцев.

«Конечно, первый блин комом. Но спасибо болельщикам, поддержка сегодня была сумасшедшая. Мне очень понравилось, как болели. Обидно, что проиграли. Опять вели в счёте, как в прошлом матче. Где-то не уследили в обороне, пропустили в меньшинстве два ненужных гола. Есть куда расти. Посмотрим видео, поработаем.

Как самочувствие? Ещё такое – месяц не играл в хоккей, не тренировался с командой. Одну тренировку провёл с командой, и сразу в игру. Но я только был рад, что меня сегодня поставили. Надо вспомнить, набрать игровой ритм», — цитирует Бурмистрова сайт КХЛ.

Напомним, Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса» и не играл почти месяц из-за конфликта с экс главным тренером казанцев Олегом Знарком. Клуб и игрок приняли решение о расторжении контракта по соглашению сторон и объявили об этом 23 декабря. В этот же день стало известно, что хоккеист подписал контракт с «Металлургом».

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