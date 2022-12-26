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Хет-трик Кручинина помог «Торпедо» одержать крупную победу над «Куньлунем»

Хет-трик Кручинина помог «Торпедо» одержать крупную победу над «Куньлунем»
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» принимал на своём льду «Торпедо». Победу со счётом 7:3 одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт открыл Михаил Орлов с передач Максима Летунова и Денниса Яна. На 17-й минуте периода удвоил преимущество гостей Деннис Ян. Менее чем через минуту размочил счёт Томаш Юрчо с передач Люка Локхарта и Паркера Фу.

В начале второго периода счёт 2:2 сделал Томаш Юрчо с передач Дойла Сомерби и Кайла Вуда. На 11-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Николай Коваленко. Спустя четыре с половиной минуты четвёртую шайбу «Торпедо» забросил Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Адама Гуски.

На шестой минуте третьего периода сократил отставание до минимума Девин Броссо с передачи Брэндона Ипа. На 13-й минуте счёт 5:3 сделал Александр Дарьин с передачи Артёма Михеева. Шестую шайбу гостей забросил Алексей Кручинин с передачи Сергея Гончарука. Окончательный счёт установил Кручинин, оформивший хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 7
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Орлов (Летунов, Ян) – 09:21 (5x5)   0:2 Ян – 16:46 (5x5)   1:2 Юрчо (Локхарт, Фу) – 17:32 (5x5)   2:2 Юрчо (Сомерби, Вуд) – 21:21 (5x5)   2:3 Кручинин (Виноградов, Гончарук) – 30:28 (5x4)   2:4 Воронин (Конюшков, Гуска) – 35:02 (5x5)   3:4 Броссо (Ип) – 45:44 (4x5)   3:5 Дарьин (Михеев) – 52:03 (6x5)   3:6 Кручинин (Гончарук) – 53:47 (5x5)   3:7 Кручинин (Марин, Гуска) – 59:46 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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