Хет-трик Кручинина помог «Торпедо» одержать крупную победу над «Куньлунем»

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» принимал на своём льду «Торпедо». Победу со счётом 7:3 одержали гости.



На 10-й минуте первого периода счёт открыл Михаил Орлов с передач Максима Летунова и Денниса Яна. На 17-й минуте периода удвоил преимущество гостей Деннис Ян. Менее чем через минуту размочил счёт Томаш Юрчо с передач Люка Локхарта и Паркера Фу.



В начале второго периода счёт 2:2 сделал Томаш Юрчо с передач Дойла Сомерби и Кайла Вуда. На 11-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Николай Коваленко. Спустя четыре с половиной минуты четвёртую шайбу «Торпедо» забросил Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Адама Гуски.



На шестой минуте третьего периода сократил отставание до минимума Девин Броссо с передачи Брэндона Ипа. На 13-й минуте счёт 5:3 сделал Александр Дарьин с передачи Артёма Михеева. Шестую шайбу гостей забросил Алексей Кручинин с передачи Сергея Гончарука. Окончательный счёт установил Кручинин, оформивший хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».