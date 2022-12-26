«Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв ЦСКА в хоккейном дерби

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Александр Скоренов с передач Егора Мартынова и Бреннана Менелла.

На четвёртой минуте второго периода упрочил преимущество гостей Якоб Лилья с передачи Андрея Миронова. Через 35 секунд одну шайбу отыграл Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

Для ЦСКА этот матч стал 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.

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В следующем мачте ЦСКА встретится со СКА 28 декабря в 19:30 мск. Московское «Динамо» отправится в гости к «Сочи» 30 декабря в 19:30 мск.