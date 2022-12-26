«Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв ЦСКА в хоккейном дерби

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали гости.
На третьей минуте первого периода счёт открыл Александр Скоренов с передач Егора Мартынова и Бреннана Менелла.
На четвёртой минуте второго периода упрочил преимущество гостей Якоб Лилья с передачи Андрея Миронова. Через 35 секунд одну шайбу отыграл Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.
Для ЦСКА этот матч стал 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем мачте ЦСКА встретится со СКА 28 декабря в 19:30 мск. Московское «Динамо» отправится в гости к «Сочи» 30 декабря в 19:30 мск.
- 26 декабря 2022
-
22:12
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:31
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:33
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:35
-
19:27
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
18:46
-
18:35
-
18:19
-
18:06
-
17:40
-
17:34
-
17:12
-
17:07
-
16:54
-
16:36
-
16:24
-
16:15
-
15:58