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«Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв ЦСКА в хоккейном дерби

«Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв ЦСКА в хоккейном дерби
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Александр Скоренов с передач Егора Мартынова и Бреннана Менелла.

На четвёртой минуте второго периода упрочил преимущество гостей Якоб Лилья с передачи Андрея Миронова. Через 35 секунд одну шайбу отыграл Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

Для ЦСКА этот матч стал 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Скоренов (Мартынов, Менелл) – 02:30 (5x4)   0:2 Лилья (Миронов) – 23:00 (5x5)   1:2 Плотников (Окулов, Нестеров) – 23:35 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем мачте ЦСКА встретится со СКА 28 декабря в 19:30 мск. Московское «Динамо» отправится в гости к «Сочи» 30 декабря в 19:30 мск.

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