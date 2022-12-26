Чирлидерши болели за ЦСКА, игроки вышли в ретроформе в честь Боброва. Фото победы «Динамо»

26 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Алексея Кудашова.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Александр Скоренов с передач Егора Мартынова и Бреннана Менелла.



На четвёртой минуте второго периода упрочил преимущество гостей Якоб Лилья с передачи Андрея Миронова. Через 35 секунд одну шайбу отыграл Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

Для ЦСКА этот матч стал 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.