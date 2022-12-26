Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что ему не понравилось в форме ЦСКА на ретроматч, и поздравил «Крылья Советов» с юбилеем клуба.

«Ничего не дали сделать сопернику в атаке? Мы, наоборот, старались сыграть в атаке, здесь уместна поговорка: «Лучшая защита — нападение». Старались контролировать шайбу, старались играть в атаке.

Ретроформа у ЦСКА? Мы обсуждали, мне не понравились гамаши, так как можно было добавить полоски туда. Такие ретроматчи дают повод вспомнить, какие раньше были игры, какие майки были. К тому же я хорошо помню эти динамовские майки с тоненькой буквой «Д». У ЦСКА и после Боброва какое-то время ещё эти майки были.

Следующий матч с «Сочи», где играет наш арендованный защитник Мачулин? Я смотрю его игры. На предсезонке смотрел каждую его игру. Даже передаю ему кое-какие вещи. Ничего особенного здесь не будет. Я очень рад за Васю, что он сейчас играет. У нас сейчас есть в составе ещё пара человек, которые не играют. Ему нужно было играть уже на этом уровне, он получает сейчас практику — незаменимый опыт.

Приглашали ли меня на юбилей «Крыльев Советов»? Да, приглашали. Во-первых, всех причастных к клубу «Крылья Советов» хочу поздравить с праздником. Алексея Морозова, Алёну Крылову, всех тренеров… И сказать спасибо за то, что держат на плаву клуб. На последней игре была полная арена, постоянно ходят болельщики, команда хорошая. Клуб не забывает, постоянно приглашает на праздники и юбилеи», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.