Фёдоров: у ЦСКА отличный график. Покажем тот хоккей, который приносит результат

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог матча с московским «Динамо» (1:2).

«Динамо» — с победой. Хорошие скорости продемонстрировала эта команда. К сожалению, нам не удалось сыграть все 60 минут в тот хоккей, который показывали во втором периоде, и большую часть третьего периода. Завершение оставляет желать лучшего, мы не много создали голевых моментов, но они были очень качественные. Можно вспомнить это с первой смены. Проиграли хорошему сопернику.

Опять пропустили первыми, думаю, найдём определённые причины, устраним их. У нас отличный график. Встречаемся с хорошими соперниками в следующих трёх матчах. Перегруппируемся, потренируемся и покажем тот хоккей, который результат приносит», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.