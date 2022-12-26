Сергей Фёдоров объяснил решение не брать тайм-аут в конце проигранного матча с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от московского «Динамо» (1:2) объяснил решение не брать тайм-аут в конце матча.
«Обычно тренер проигрывающей команды берёт тайм-аут в конце матча, а я этого не сделал? Я не хотел сбивать темп наших игроков, потому что мы достаточно уверенно выиграли вбрасывание, сделали подбор и владели инициативой. На мой взгляд, любая пауза сбивает ритм – не только соперника, но и нас. Поэтому я не взял паузу, потому что, на мой взгляд, мы были близки к голевому моменту и даже голу. Ребята достаточно уверенно играли «шесть на пять». Двигали шайбу и искали путь к воротам соперника», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
После поражения армейцы находятся на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 57 очков.
- 26 декабря 2022
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