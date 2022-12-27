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Кадейкин – о продвинутой статистике: эти показатели не отражают всей сути игры

Кадейкин – о продвинутой статистике: эти показатели не отражают всей сути игры
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин выразил своё мнение о продвинутой статистике.

«Даёт ли продвинутая статистика дополнительное понимание игры? Вообще нет, потому что эти показатели не отражают всей сути игры. Эта статистика зависит от действий на льду, а не действия на льду зависят от этой статистики. Я даже понятия не имею, где её смотреть и как она высчитывается», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

29-летний нападающий в текущем сезоне сыграл за уфимцев 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8» и 16 штрафными минутами.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:

«На льду у «Салавата» никакой демократии». Большое интервью с капитаном сборной России «На льду у «Салавата» никакой демократии». Большое интервью с капитаном сборной России
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