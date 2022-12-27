«Мы же пробились — и ничего». Кадейкин — об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о своём отношении к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.

«Проще ли было бы мне заиграть, если бы в моё время был лимит в три иностранца, а не пять? Нет, конечно. Слушайте, мы же пробились – и ничего. Мне даже тут говорить нечего. Хорошие молодые игроки всё равно появляются. Хорошему игроку, я думаю, никакой лимит не помешает», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, 6 декабря 2022 года Министерство спорта утвердило сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх со следующего сезона.

29-летний нападающий в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за уфимцев 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8» и с 16 штрафными минутами.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»: