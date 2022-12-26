Скоренов: ЦСКА хорошо играл, но «Динамо» больше заслужило победу
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (2:1) и рассказал о своей заброшенной шайбе в матче.
«Отличные эмоции от победы. Очень хотели забрать два очка. Выходили на игру заряженными, создавали моменты, ложились под шайбы, в своей зоне играли попроще.
Мой гол? Мы наигрываем комбинации, и это был один из вариантов. Где комфортнее играть? Мне без разницы, где играть – на розыгрыше или на «пятаке».
Делали всё, чтобы выиграть. ЦСКА хорошо играл, но я считаю, что мы больше заслужили победу», — передаёт слова Скоренова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Бело-голубые после победы набрали 57 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
23:12
-
23:09
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:25
-
22:12
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:31
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:33
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:35
-
19:27
-
19:21
-
19:17
-
19:14
Партнерский контент