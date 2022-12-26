Скоренов: ЦСКА хорошо играл, но «Динамо» больше заслужило победу

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (2:1) и рассказал о своей заброшенной шайбе в матче.

«Отличные эмоции от победы. Очень хотели забрать два очка. Выходили на игру заряженными, создавали моменты, ложились под шайбы, в своей зоне играли попроще.

Мой гол? Мы наигрываем комбинации, и это был один из вариантов. Где комфортнее играть? Мне без разницы, где играть – на розыгрыше или на «пятаке».

Делали всё, чтобы выиграть. ЦСКА хорошо играл, но я считаю, что мы больше заслужили победу», — передаёт слова Скоренова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые после победы набрали 57 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.