Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Скоренов: ЦСКА хорошо играл, но «Динамо» больше заслужило победу

Скоренов: ЦСКА хорошо играл, но «Динамо» больше заслужило победу
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (2:1) и рассказал о своей заброшенной шайбе в матче.

«Отличные эмоции от победы. Очень хотели забрать два очка. Выходили на игру заряженными, создавали моменты, ложились под шайбы, в своей зоне играли попроще.

Мой гол? Мы наигрываем комбинации, и это был один из вариантов. Где комфортнее играть? Мне без разницы, где играть – на розыгрыше или на «пятаке».

Делали всё, чтобы выиграть. ЦСКА хорошо играл, но я считаю, что мы больше заслужили победу», — передаёт слова Скоренова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые после победы набрали 57 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Новость по теме
Кудашов — о победе над ЦСКА: после первого периода говорил команде, что будет другая игра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022