Скоренов: с Уилом подшучивали над Лильей. Этот гол сто процентов добавит ему уверенности

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов рассказал, что гол Якоба Лильи добавит тому уверенности.
«Чувствовали ли сами, что игра у нашей тройки получалась? Да, мы больше созидали, с ребятами это всё обсуждали и на лавке, и в раздевалке. Понимаем, что нам нужно помогать команде именно заброшенными шайбами. Это путь к победе.
Добавит ли победный гол в дерби уверенности Лилье, который упускал много голевых моментов? Сто процентов добавит уверенности и хладнокровия. Мы с Джорданом начинаем подшучивать над этим, и он немножко злится. Но потом отпускает ситуацию.
Как отношусь к прозвищу Белорусский джокер? Да нормально, если так считают, то ладно. Со стороны интересно послушать о своей игре от комментаторов и болельщиков», — передаёт слова Скоренова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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