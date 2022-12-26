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Миронов: перед игрой с ЦСКА поставил ставку в команде

Миронов: перед игрой с ЦСКА поставил ставку в команде
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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победный матч с ЦСКА (2:1) и рассказал о сделанной ставке в команде перед игрой.

«Мы настраивались на бой с очень мастеровитой командой, лидером чемпионата. В концовке пришлось попластаться. Много шайб на себя поймали. Настраивались отыграть строго и свои моменты по максимуму реализовать.

Лучший защитник недели в КХЛ? На фига это так раздули‑то? Обычная ответственность. Ставку поставил перед игрой с ЦСКА, что если выиграем, то в командную кассу деньги занесу. Большая ли ставка? Пусть это останется внутри команды. Кому как», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые после победы набрали 57 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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