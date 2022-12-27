«Ни о какой ранимости речи не идёт». Лидер «Салавата Юлаева» — о молодёжи в клубе

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о молодых хоккеистах в клубе.

«Ощущаю ли разницу между собой 18-летним и нынешними 18-летними игроками? Я никакой разницы не чувствую, потому что припоминаю, что творилось у нас. Какие ребята злые и наглые приходили. Много примеров, когда приходили и бились, не давали себя в обиду. Сейчас всё то же самое, каждый кусается за своё место – это нормально. Ранимая? Я не знаю. У нас точно не ранимая молодёжь, все ребята боевые, и ни о какой ранимости речи не идёт. А если уж совсем глобально, я бы в философию не стал углубляться и не стал бы сравнивать поколения. На конкретных примерах я могу сделать вывод», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»: