«Воздух гонять — нет смысла». Кадейкин — на вопрос о планах на НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин ответил на вопрос о планах на НХЛ.

«Очень много вопросов на эту тему каждый год, а от этого ничего не меняется. Надо смотреть по предложениям, а воздух гонять нет смысла. Готов рассмотреть, не готов… Но, если нет предложений, можно сколько угодно из пустого в порожнее. Давайте более конкретно подходить к этому вопросу», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

29-летний нападающий в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за уфимцев 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8» и с 16 штрафными минутами.



Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»: