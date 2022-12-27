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«Воздух гонять — нет смысла». Кадейкин — на вопрос о планах на НХЛ

«Воздух гонять — нет смысла». Кадейкин — на вопрос о планах на НХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин ответил на вопрос о планах на НХЛ.

«Очень много вопросов на эту тему каждый год, а от этого ничего не меняется. Надо смотреть по предложениям, а воздух гонять нет смысла. Готов рассмотреть, не готов… Но, если нет предложений, можно сколько угодно из пустого в порожнее. Давайте более конкретно подходить к этому вопросу», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

29-летний нападающий в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за уфимцев 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8» и с 16 штрафными минутами.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:

«На льду у «Салавата» никакой демократии». Большое интервью с капитаном сборной России «На льду у «Салавата» никакой демократии». Большое интервью с капитаном сборной России
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