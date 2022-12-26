Вудкрофт: пока каждый не начнёт играть так, как он обязан, «Динамо» будет сложно

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт назвал причины поражения в матче с «Нефтехимиком» (4:7).

«Плохо начали сегодняшнюю игру, пропустили уже в четвёртой смене. Первые три смены провели сонно, дали сопернику почувствовать импульс, перехватить инициативу. Потом в целом вернулись в игру, забили свои голы, но по ходу встречи всё решили индивидуальные ошибки. Если взять семь пропущенных шайб, то пять — это потери, индивидуальные ошибки, которые надо убирать. Эти ошибки после перерыва нас преследуют.

Нам нужно играть лучше, выполнять задание, правильнее подходить к играм. Всё зависит от нас, от того, как мы будем работать. Важно, чтобы игроки подошли с максимальным усердием к работе, с максимальным желанием. Нужно лучше использовать свои моменты. Знаем, что надо решить этот вопрос в раздевалке. Нет времени для поправок, нужно срочно всё решать.

Почему проиграли третий период? Всё очень просто — три потери. Первая в нейтральной зоне, вторая в зоне обороны и третья – в зоне атаки. Нам нужно лучше выполнять задание на игру. Мы теряли шайбу, когда не было прессинга. Такого нельзя допускать.

Гилмор? Он опытный игрок и знает, что и как надо делать. Да, сегодня в паре моментов он неудачно прочитал ситуацию. Но к этому привели действия и других игроков. Не хочется вешать всё на него. Сегодня мы не оборонялись так, как должны были. Слишком много давали бросать, не блокировали броски и играли пассивно. Команда защищалась очень плохо. Нас подводят индивидуальные ошибки. Именно из-за них получаются такие неприятные результаты. Пока каждый не возьмёт себя в руки и не начнёт играть так, как он обязан, нам будет сложно.

Моё мнение, что Коробов — защитник-домосед. Его первостепенная задача — это именно защита. Касательно его атакующих навыков: все наши защитники во время игры в атаке могут быть использованы и подключаться. Он подключился сегодня, забил хороший гол после хорошего паса. Но его основной задачей остаётся именно игра в обороне», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.

Минчане после поражения занимают восьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 42 очка.