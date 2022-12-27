Сборная США обыграла Латвию на МЧМ-2023

В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Латвии. Победу одержали американцы со счётом 5:2.



Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился Джимми Сенграуд, выведя американцев вперёд. На 25-й минуте встречи усилиями Анри Равинскиса латыши смогли сравнять счёт, однако всего через пять минут Шон Беренс вновь вывел вперёд команду США. Ещё до конца второго периода латышам удалось вновь сравнять счёт усилиями Никса Фененко.



Решающей в матче стала третья двадцатиминутка, в которой американцы забросили три безответные шайбы — авторами голов стали Чез Лусиус, Рэдмонд Сэведж и Люк Хьюз.



В следующем матче американцы встретятся с командой Словакии, а Латвия сыграет со сборной Швейцарии, ранее обыгравшей финнов (3:2 ОТ).