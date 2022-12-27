Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК «Торнадо» ответил на слова шведской хоккеистки о принуждении пить водку

ХК «Торнадо» ответил на слова шведской хоккеистки о принуждении пить водку
Комментарии

Подмосковный клуб «Торнадо» ответил на слова Ким Мартин Хассон, которая рассказала, как в сезоне-2011/2012, играя за команду, её заставляли пить водку с директором и спонсорами клуба.

«Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России! Это не соответствует действительности», — приводит слова пресс-службы «Торнадо» «РБК-Спорт».

Хассон выступала за «Торнадо» в сезоне-2011/2012, когда стала чемпионкой России и выиграла третий в карьере Кубок европейских чемпионов. Она является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в составе сборной Швеции. Хассон стала первым голкипером среди женщин, принявшим участие в четырёх Олимпийских играх, и считается лучшим вратарём в истории женского хоккея своей страны.

Новость по теме
«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью». Пругова ответила шведской хоккеистке
Новость по теме
Шведская хоккеистка: в России нас заставляли пить водку с директором клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022