ХК «Торнадо» ответил на слова шведской хоккеистки о принуждении пить водку
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Подмосковный клуб «Торнадо» ответил на слова Ким Мартин Хассон, которая рассказала, как в сезоне-2011/2012, играя за команду, её заставляли пить водку с директором и спонсорами клуба.
«Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России! Это не соответствует действительности», — приводит слова пресс-службы «Торнадо» «РБК-Спорт».
Хассон выступала за «Торнадо» в сезоне-2011/2012, когда стала чемпионкой России и выиграла третий в карьере Кубок европейских чемпионов. Она является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в составе сборной Швеции. Хассон стала первым голкипером среди женщин, принявшим участие в четырёх Олимпийских играх, и считается лучшим вратарём в истории женского хоккея своей страны.
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