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Каменский: то, что сделал Овечкин — это мировое достижение в хоккее

Каменский: то, что сделал Овечкин — это мировое достижение в хоккее
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 802-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги.

«Для Александра реально догнать и перегнать Гретцки, будем за это болеть и желать ему дальнейших успехов. То, что он сделал сейчас, это мировое достижение в хоккее, мы только радуемся и получаем удовольствие от его голов и рекордов, хочется пожелать ему здоровья. Он проводит этот сезон на своём уровне, является лидером своей команды и ведёт её за собой, он показывает тот хоккей, которого от него ждут. Это говорит о высоком мастерстве и любви к хоккею», — приводит слова Каменского ТАСС.

Отставание россиянина от лидирующего в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки составляет 92 шайбы.

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