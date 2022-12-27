Детский тренер Назарова: при нём «Сочи» играл ноздря в ноздрю, а сейчас просвета не видно

Заслуженный тренер России, детский тренер Андрея Назарова Виктор Перегудов рассказал об игре «Сочи» после увольнения из клуба 48-летнего специалиста.
«Как Назаров переживает увольнение из «Сочи»? Разговаривал с Андреем. Конечно, он расстраивается, тяжело ему всё это пережить. В составе такие хоккеисты, чьих фамилий я даже никогда не слышал, а в клубе не дали ему карт-бланш. Убрали Назарова — пришёл новый тренер, но результата нет. При Андрее играли ноздря в ноздрю, чуть-чуть уступали, а сейчас никакого просвета не видно. У него всегда был дух победителя, что он и прививает команде. Не может терпеть безразличия.
Отыграть 12 лет в НХЛ на позиции бойца – это очень многое говорит о его духовитости. Бей-беги он никогда не прививал игрокам, только творческие победы. У Андрея хотя бы есть система, пусть даже суровая, от которой он никогда не отвернётся. Поэтому, думаю, он без работы не останется», — приводит слова Перегудова «РБ Спорт».
Южане замыкают турнирную таблицу Западной конференции, набрав 18 очков. «Сочи» потерпело 14 поражений подряд в последних матчах.
- 27 декабря 2022
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