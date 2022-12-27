«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Дмитрием Кателевским

«Ак Барс» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Кателевским. Новое соглашение рассчитано до апреля 2026 года.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 19-летний нападающий за казанский клуб провёл 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1». Всего за карьеру в КХЛ у Дмитрия 28 матчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+2».

Уроженец Оренбурга является серебряным призёром юношеского чемпионата мира в составе сборной России в 2021 году, завершившегося в городах Фриско и Плейно, США.

«Ак Барс» с 49 очками в активе располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.