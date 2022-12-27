«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Дмитрием Кателевским
Поделиться
«Ак Барс» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Кателевским. Новое соглашение рассчитано до апреля 2026 года.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 19-летний нападающий за казанский клуб провёл 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1». Всего за карьеру в КХЛ у Дмитрия 28 матчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+2».
Уроженец Оренбурга является серебряным призёром юношеского чемпионата мира в составе сборной России в 2021 году, завершившегося в городах Фриско и Плейно, США.
«Ак Барс» с 49 очками в активе располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
15:36
-
15:31
-
15:23
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:41
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:29
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:53
-
11:46
-
11:33
-
11:21
-
11:08
-
10:54
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:15
-
10:11
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:12
Партнерский контент